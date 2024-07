LPI-NDH: Kleinkraftrad von Jugendlichen entwendet

Eichsfeldkreis (ots) - Am vergangenen Wochenende drangen Unbekannte gewaltsam in das Verwaltungsgebäude in der Neuen Straße in Küllstedt ein. Der oder die Täter verschafften sich im Inneren Zutritt in mehrere Büroräume. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. In Struth drangen Unbekannte ebenfalls in das Verwaltungsgebäude ein, welches sich in der Langen ...

