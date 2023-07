Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Taschendiebe stahlen mehrere Tausend Euro Bargeld

Hagenow (ots)

Aus der Wohnung einer Rentnerin in Hagenow haben unbekannte Täter am frühen Mittwochabend mehrere Tausend Euro Bargeld gestohlen. Die beiden männlichen Täter entkamen anschließend unerkannt. Nach Angaben des 89-jähriges Opfers haben die beiden Männer zunächst an der Haustür geklingelt und um Einlass in die Wohnung der Rentnerin gebeten. Dabei sollen die Täter die Frau mit ihrem vollständigen Namen angesprochen haben. Letztlich gewährte das Opfer den Tätern, die einen Ausweis vorgezeigt haben sollen, Zutritt in ihre Wohnung. Dort sollen die beiden Männer die Frau gezielt nach Bargeld bzw. Schmuck angesprochen haben. Offenbar in einem unbeobachteten Moment soll dann einer der beiden Täter ein Portmonee mit Bargeld aus dem Schlafzimmer des Opfers gestohlen haben. Als die 89-Jährige den Diebstahl bemerkte, waren die beiden Tatverdächtigen bereits verschwunden. Die beiden Männer sollen etwa 30 bzw. 60 Jahre alt gewesen sein und aktenzfreies Deutsch gesprochen haben. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Täter die Frau gezielt aufgesucht haben, da sie bei ihr eine hohe Bargeldsumme vermuteten. Angesichts des Vorfall appelliert die Polizei erneut, Fremden den Zutritt in die eigene Wohnung zu verwehren. Auch im berechtigten Falle sollte vorher unbedingt die Legitimation der betreffenden Person geprüft werden. Im Zweifelsfall bitte die Polizei unmittelbar hinzurufen.

