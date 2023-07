Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Kradfahrer nach Ausweichmanöver leicht verletzt - Polizei sucht vermeintlichen Unfallverursacher

Zölkow (ots)

Nach einem Ausweichmanöver bei Zölkow ist am Mittwochabend ein Kradfahrer gestürzt und leicht verletzt worden. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang jetzt nach dem Fahrer eines Transporters. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 17-jährige Kradfahrer einem entgegenkommenden Kleintransporter ausgewichen sein, der mit hoher Geschwindigkeit in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Um eine Kollision zu verhindern soll der 17-Jährige dann dem Transporter ausgewichen und nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein. Anschließend fuhr er eine Böschung hinunter, stürzte und erlitt hierbei leichte Verletzungen. Er wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt jetzt zu diesem Vorfall, der sich gegen 17.15 Uhr zwischen Groß Niendorf und Zölkow ereignet hat, wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise zum Fahrer bzw. zu dem Transporter nimmt die Polizei in Parchim (03871/6000) entgegen.

