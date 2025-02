Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Europäischer Haftbefehl bei Grenzkontrolle vollstreckt - Bundespolizei Waidhaus nimmt gesuchten Straftäter fest

Waidhaus - Die Reise eines international gesuchten Straftäters endete am Samstag (1. Februar) in der Justizvollzugsanstalt Nürnberg. Beamte der Bundespolizei Waidhaus nahmen den von belgischen Behörden gesuchten Osteuropäer bei Grenzkontrollen auf der A6 bei Waidhaus fest. Nach der Vorführung beim Ermittlungsrichter übergaben ihn die Beamten in die Obhut der Justiz.

Am Samstagabend kontrollierten Beamte der Bundespolizei Waidhaus einen 25-jährigen Albaner bei der Einreise nach Deutschland und ließen die Handschellen klicken. Der 25-Jährige legte den Bundespolizisten einen abgelaufenen deutschen Aufenthaltstitel vor und war zudem international zur Fahndung ausgeschrieben. Die belgischen Behörden suchten den Albaner mit europäischem Haftbefehl wegen des Verdachts des Drogenhandels und der Mitgliedschaft in einer organisierten kriminellen Vereinigung. Die Bundespolizisten nahmen den Gesuchten fest, führten ihn dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Weiden vor und übergaben ihn anschließend der Justiz in Nürnberg. Dort wartet er nun auf seine Auslieferung nach Belgien.

