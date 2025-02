Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall zwischen Fahrzeug und alkoholisiertem Fußgänger in Völklingen

Völklingen (ots)

Am Freitag, den 14.02.2025 gegen 14:00 Uhr befährt ein Hyundai die Pasteurstraße in Völklingen mit Schrittgeschwindigkeit, da dieser in den dortigen Kreisverkehr einfahren möchte. Parallel zum Hyundai geht ein 37jähriger Mann auf dem Gehweg und fällt, aufgrund alkoholischer Beeinflussung, nach links auf die Fahrspur und gegen den Hyundai. Da der Mann zum Zeitpunkt des Sturzes eine Glasflasche in der Hand hält, erleidet er eine kleine Schnittwunde an der Hand. Der Hyundai wird nur leicht im Bereich der Beifahrertür beschädigt. Ein angebotener Alkoholtest ergab einen Wert über 2 Promille bei dem Fußgänger. Zur medizinischen Versorgung wurde der Fußgänger ins Krankenhaus nach Püttlingen verbracht. Da keine weitere medizinische Versorgung notwendig war, wurde der Fußgänger in die Obhut eines Bekannten übergeben. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Völklingen unter der Telefonnummer 004968982020 in Verbindung zu setzen.

