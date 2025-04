Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Bewohner überraschen Wohnungseinbrecher

Neustadt-Glewe (ots)

In Neustadt-Glewe haben in der Nacht zu Freitag die Hausbewohner mutmaßliche Einbrecher überrascht. Ersten Erkenntnissen zufolge sei das Ehepaar gegen 01:30 Uhr von verdächtigen Geräuschen auf ihrem Grundstück geweckt worden. Als sie beim Nachsehen im Haus ein weiteres Geräusch von der Terrasse wahrnahmen, machten sie lautstark auf sich aufmerksam und fanden im Wohnzimmer eine leicht offenstehende Terrassentür vor. Die alarmierten Polizisten konnten weder auf dem Grundstück in der Ahornstraße noch im Umfeld verdächtigen Personen antreffen. Auf der Terrasse wurden zwei umgekippte Metalleimer festgestellt, die ursächlich für die lauten Geräusche gewesen sein könnten. Der Sachschaden an der gewaltsam geöffneten Terrassentür wird auf 50 Euro geschätzt. Die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874 4110), die jetzt wegen versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls ermittelt, bittet um Hinweise zu diesem Vorfall.

