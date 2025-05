POL-PDKL: Mülltonne brennt ab

Kollweiler (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Ein Schaden an einem Zaun in der Hauptstraße in Kollweiler wurde der Polizei am Donnerstag gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen hat ein größeres Fahrzeug den Metallzaun in Höhe des dortigen Restaurants touchiert und beschädigt. Der Unfallverursacher hat sich im Anschluss aus dem Staub gemacht und sich nicht um den Schaden gekümmert. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwoch, 16 ...

mehr