POL-PDLD: Zaun gegen Auto

Germersheim (ots) - In der Zeit zwischen dem 05.12.2024, 21:00 Uhr und dem 06.12.2024, 09:30 Uhr parkte ein Verkehrsteilnehmer sein Fahrzeug im Bereich des Weißenburger Tors in Germersheim. Durch einen bislang unbekannten weiteren Verkehrsteilnehmer wurde das Fahrzeug, vermutlich beim Ausparken, am hinteren linken Stoßfänger stark beschädigt und ein Schaden von etwa 2000 Euro verursacht. Hinweise nimmt die ...

mehr