Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: entwendeter E-Scooter

Edenkoben (ots)

Im Zeitraum zwischen 16:00 Uhr und 20:00 Uhr kam es am Freitag, 06.12.2024, am Bahnhof in Edenkoben zu einem Diebstahl eines angeschlossenen E-Scooters. Die 15-jährige Geschädigte fand lediglich das durchtrennte Fahrradschloss vor.

Zeugen die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben, Tel.: 06323/955-0 in Verbindung zu setzen oder per Mail: piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.

