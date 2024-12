POL-PDLD: Taschendiebstahl

Polizeidirektion Landau

Edenkoben (ots)

Während eines Einkaufs beim ALDI in Edenkoben kam es am 06.12.2024 zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr zum Diebstahl des Geldbeutels einer 78-jährigen Kundin. Diese bewahrte ihr Portemonnaie zwar in der geschlossenen Handtasche auf, jedoch gelang dem Täter trotzdem unbemerkt der Diebstahl.

Zeugen, welche diesbezüglich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Edenkoben unter 06323-9550 in Verbindung zu setzen.

