POL-NOM: Radlader beschädigt

Northeim, Am Gesundbrunnen, Mittwoch, 26.03.2025, 16.30 Uhr bis Donnerstag, 27.03.2025, 07.30 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Im Zeitraum von Mittwoch ca. 16.30 Uhr bis Donnerstag ca. 07.30 Uhr hat mindestens eine unbekannte Person einen Radlader auf einer Baustelle beschädigt.

Der Radlader stand in dem Zeitraum auf einer frei zugänglichen Baustelle in der Northeimer Straße "Am Gesundbrunnen". Die unbekannte Person beschädigt die gläserne Revisionsklappe und entfernte sich unerkannt vom Tatort. Weitere Beschädigungen gab es vor Ort nicht. Es kam zu einem Sachschaden von ca. 300 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

