FW-EN: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots) - Am 21.01.2025 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 20:18 Uhr in die Wilhelmshöher Straße zu einem Brand im Gebäude alarmiert. Da auf der Anfahrt bereits Flammenschein zu sehen war wurde umgehend die Alarmstufe auf Stadtalarm erhöht. An dem betroffenen Wohnhaus stand bei Eintreffen der ersten Kräfte eine Wohnung im Erdgeschoss in Vollbrand und das Feuer drohte auf das Dachgeschoss überzugreifen. Es wurde umgehend eine Riegelstellung aufgebaut und die ...

mehr