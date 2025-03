Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wohnungseinbruch ( Einfamilienhaus), Zeugenaufruf

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37589 Kalefeld, Eboldshäuser Straße. Zeitraum: Dienstag, 25. März, 12:00 Uhr bis Donnerstag, 27.März 2025, 10:00 Uhr. Bisher unbekannte Täterschaft drang in ein zur Zeit leerstehendes Einfamilienhaus in der Eboldshäuser Straße ein. Es wurde vermutlich nach Schmuck und Bargeld gesucht. Aufgrund der vorgefundenen Spurenlage ist von einem längerem Aufenthalt der Täter im Wohnhaus auszugehen und auch wurden "Handwerker Geräusche" verursacht. Anwohner aus Kalefeld und insbesondere der Eboldshäuser Straße werden gebeten, sachdienliche Hinweise über verdächtige Personen und auch Fahrzeuge an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel 05382 95390, zu melden. Wem ist was komisches bzw. verdächtiges aufgefallen (standen Fahrzeuge am leerstehendem Haus, hielten sich dort Personen auf). Es wurden Ermittlungen wegen Wohnungseinbruchdiebstahl aufgenommen, die Schadenshöhe beziehungsweise der Entwendungsschaden konnte bei Anzeigenaufnahme noch nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell