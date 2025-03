Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung - Zeugen gesucht!

Uslar (ots)

Uslar, (go), Hainebuche, (Verlängerung Feldmarkt), Dienstag, 18.03.2025, 15:45 Uhr. Bislang unbekannte männliche Personen beschädigten eine Sitzbank und anliegende Bäume in der o.a. Feldmarkt. Zeugen beobachteten, wie sich zwei dunkel gekleidete männliche Personen mit ihren Fahrrädern (1 Mountainbike hell) in Richtung Industriegebiet entfernten. Weitere Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell