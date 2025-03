Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Einbruch - Unbekannte Person flieht

Northeim (ots)

Katlenburg-Lindau OT Gillersheim, Tränke, Donnerstag, 27.03.2025, 00.15 Uhr

GILLERSHEIM (Wol)

Am Mittwoch gegen 00.15 Uhr versuchte mindestens eine unbekannte Person in eine Scheune in der Gillersheimer Straße "Tränke" einzubrechen. Zu diesem Zeitpunkt erschien der Eigentümer auf seinem Grundstück und hörte wie eine Scheibe zerstört wurde. Aufgrund des Geräuschs betrat er umgehend die Scheune und konnte keine Person im Inneren feststellen.

Aktuell wird davon ausgegangen, dass die unbekannte Person durch den Eigentümer gestört wurde und deshalb von einer weiteren Tatausübung abgesehen hat.

Es kam zu einem Sachschaden von ca. 100 Euro.

Die sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell