POL-NOM: Fahren ohne Versicherungsschutz (Mofa)

Northeim (ots) - Northeim, Rückingsallee, Dienstag, 25.03.2025, 23.10 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Dienstag wurde ein brennender Mülleimer in der Rückingsallee gemeldet. Der Metallmülleimer befand sich vor dem Eingang eines Lebensmittelgeschäfts. Es kam zu keinem Gebäude oder Materialschaden. Lediglich der Inhalt des Abfalleimers wurde zerstört. Die Freiwillige Feuerwehr Northeim war vor Ort. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Pressestelle Telefon: ...

mehr