Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Brand in Mehrfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

Die Feuerwehr rückte am Sonntag (01.12.2024) in die Essegger Straße in Sindelfingen aus, nachdem gegen 6.40 Uhr eine starke Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus gemeldet worden war. Aus noch ungeklärter Ursache war mutmaßlich ein Nachtspeicherofen in einer der Wohnungen in Brand geraten. Eine 26 Jahre alte Bewohnerin flüchtete sich auf einen Balkon, wo sie von der Feuerwehr mit Hilfe einer Drehleiter gerettet wurde. Sie wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Alle weiteren Bewohnerinnen und Bewohner konnten das Gebäude unbeschadet verlassen und nach Beendigung der Löscharbeiten wieder zurück in ihre Wohnungen. Die vom Brand betroffene Wohnung bleibt bis auf Weiteres unbewohnbar. Das entstandene Sachsachaden dürfte sich auf etwa 50.000 Euro belaufen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an.

