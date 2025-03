POL-NOM: Zwei Unfallfluchten - Zeugen gesucht

Northeim (ots) - Katlenburg-Lindau OT Gillersheim, Tränke, Donnerstag, 27.03.2025, 00.15 Uhr GILLERSHEIM (Wol) Am Mittwoch gegen 00.15 Uhr versuchte mindestens eine unbekannte Person in eine Scheune in der Gillersheimer Straße "Tränke" einzubrechen. Zu diesem Zeitpunkt erschien der Eigentümer auf seinem Grundstück und hörte wie eine Scheibe zerstört wurde. Aufgrund des Geräuschs betrat er umgehend die Scheune und ...

