POL-PDKL: Unbekannte werfen Auto um

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag einen Smart in der Straße "Sonnenberg" umgeworfen. Ein Zeuge rief gegen 1:45 Uhr in der Früh die Polizei, da er einen lauten Knall gehört hatte. Vor Ort fanden die Beamten einen schwarzen Smart ForTwo auf der Seite liegend vor. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Wagen an der Straße geparkt und wurde durch unbekannte Täter umgeworfen. Der Zeuge hatte zu der mutmaßlichen Tatzeit ein dunkles Auto ohne Beleuchtung wegfahren sehen. Ob das Fahrzeug in Verbindung mit dem beschädigten Smart steht, ist unbekannt. Der Sachschaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr streute die auslaufenden Betriebsstoffe ab. Ein Abschleppunternehmen half, den Wagen wieder aufzurichten und abzustellen. Die weiteren Ermittlungen laufen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 an die Polizeiinspektion 1 zu wenden. |elz

