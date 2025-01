Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Die Aikido-Abteilung des Polizeisportvereins Krefeld 1925 e.V. nimmt neue Mitglieder ab 14 Jahren auf

Krefeld (ots)

Aikido ist eine japanische Kampfkunst, die auf reiner Selbstverteidigung beruht und keine Wettkämpfe kennt. Griffe und Schläge des Gegners werden in Kreisbewegungen umgeleitet, die in Würfen oder Haltegriffen enden. Während des Trainings versteht man sich als Partner, um die Technik zu perfektionieren und Freude an der Bewegung und am Miteinander zu haben. Das Üben mit Holzschwert und Holzstock ist Teil des Trainings. Nach entsprechender Vorbereitung werden auch Gürtelprüfungen abgenommen. Ein kostenloses Probetraining wird angeboten. Das Training findet in der Comeniusschule, Mariannenstr. 97 in 47799 Krefeld statt. Die Trainingszeiten sind montags von 19:00 bis 21:00 Uhr und mittwochs von 18:30 bis 21:00 Uhr. (12)

