Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallfluchten

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 04.01.2025 wurden gleich mehrere Unfallfluchten bei der Polizei Neustadt zur Anzeige gebracht. So wurde in der Nacht vom 03.01.2025 auf den 04.01.2025 in der Straße An der Eselshaut ein geparkter VW-Camper mit ERH-Kennzeichen durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Am 04.01.2025 zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr wurde ein geparkter blauer VW-Golf mit NW-Kennzeichen in der Exterstraße durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Außerdem wurde am 04.01.2025 zwischen 14:15 Uhr und 15:00 Uhr ein geparkter grauer Suzuki Vitara mit NW-Kennzeichen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Adolf-Kolping-Straße durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Bei den Unfällen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2500EUR.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Die Polizei weist daraufhin, dass Unerlaubtes Entfernen von Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Beteiligung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb, jeden Unfall bei der Polizei zu melden.

