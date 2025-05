Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Brand einer Scheune

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Zeuge meldete den Rettungskräften am frühen Dienstagmorgen eine brennende Scheune in der Nähe der Straße "Auf dem Immel". Der Feuerwehr gelang es, den Brand schnell zu löschen. Dennoch entstand Sachschaden an dem Gebäude. Verletzt wurde niemand. Wie es zu dem Ausbruch des Feuers kommen konnte, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. |kfa

