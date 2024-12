Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Waldbreitbach (ots)

Am 05.12.2024, gegen 13:40 Uhr, befuhr die Fahrerin eines PKW die K 5 von Over aus kommend in Richtung Stopperich. In einem Kurvenbereich begegnete ihr ein Bus, welcher kurzzeitig in den Gegenverkehr geriet. Aufgrund dessen wich die Fahrerin des PKW aus und kollidierte mit einer dort befindlichen Leitplanke. Der Bus verließ anschließend unerlaubt die Unfallörtlichkeit.

Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

