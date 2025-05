Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fundsache führt zu Diebstahl aus Pkw

Kaiserslautern (ots)

Wegen einer aufgefundenen Aktenmappe meldete sich am Montagmorgen ein Passant aus der Villenstraße bei der Polizei. Durch Ermittlungen der Beamten konnte der Eigentümer der Mappe ausfindig gemacht und über den Verlust in Kenntnis gesetzt werden. Der 40-Jährige zeigte sich über den Anruf sehr überrascht, da der Gegenstand eigentlich in seinem Auto sein müsste, welches in der Fliegerstraße parkte. Die Ordnungshüter suchten das Fahrzeug auf und stellten fest, dass der Skoda Octavia unverschlossen und der Innenraum durchwühlt worden war. Laut dem Eigentümer fehlte aus dem Inneren des Wagens der Geldbeutel. Darin befanden sich mehrere Kreditkarten, Ausweisdokumente und ein niedriger Bargeldbetrag. Nach derzeitigen Erkenntnissen parkte der Skoda zwischen Sonntag, 19 Uhr, und Montag, 8 Uhr, am Straßenrand.

Die Ordnungshüter haben die Ermittlungen zu dem Diebstahl aufgenommen. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 zu melden. |kfa

