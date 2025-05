Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Rollerfahrer unter dem Einfluss von Alkohol unterwegs

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Polizeibeamte stoppten am Dienstagvormittag einen E-Scooter in der Wiesenstraße, da an dem Gefährt kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der Kontrolle des 49-Jährigen fiel auf, dass er stark nach Alkohol roch. Ein entsprechender Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von über 0,7 Promille. Der Mann musste die Polizeibeamten zur Dienststelle begleiten, wo weitere Tests durchgeführt wurden. Da der 49-Jährige keinen Wohnsitz in Deutschland hat, erhoben die Ordnungshüter eine sogenannte Sicherheitsleistung. Die Ermittlungen zu dem Verdacht der Trunkenheitsfahrt und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz dauern an. |kfa

