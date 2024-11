Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Holzschuppens in Altentreptow (LK MSE)

Altentreptow (ots)

Am 25.11.2024 gegen 01:00 Uhr meldet die Rettungsleitstelle des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte den Brand eines Holzschuppens in Altentreptow, Klosterberg. Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand in dem Schuppen (ca. 30m²) aus noch ungeklärter Ursache ein Brand, welcher in der weiteren Folge diesen vollständig zerstörte. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen in dem Objekt. Zur Brandbekämpfung war die Freiwillige Feuerwehr Altentreptow mit 22 Kameraden und 4 Löschfahrzeugen im Einsatz. Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1300 Euro. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache wurden durch den Kriminaldauerdienst Neubrandenburg übernommen. In diesem Zusammenhang ruft die Polizei Zeugen auf, die im genannten Tatzeitraum etwas Ungewöhnliches am Brandort oder im Nahbereich beobachtet haben, sich im Polizeirevier Malchin unter 03994/2310 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

