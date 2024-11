POL-NB: Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen auf der B110 (LK Vorpommern-Greifswald)

PHR Bergen (ots) - Am 23.11.2024 kam es gegen 03:00 Uhr zu einem Brand eines Müllcontainers in Bergen auf Rügen. Nach derzeitigen Ermittlungsstand setzten bis dato unbekannte Täter einen Müllcontainer in der Ringstraße in Brand. Im weiteren Verlauf griff das Feuer auch teilweise auf ein angrenzendes Firmengebäude über, wobei auch dieses beschädigt wurde. Durch ...

mehr