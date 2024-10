Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein

POL-SH-AFB: Vereidigung der Dienstanfänger

Eutin (ots)

Die traditionelle Vereidigung der 330 Dienstanfängerinnen und Dienstanfänger der Landespolizei findet am Sonntag, 13. Oktober 2024 in den Holstenhallen in 24537 Neumünster, Justus-von-Liebig-str. 2-4 statt. Die Anwärterinnen und Anwärter der Laufbahngruppe 1,2. Einstiegsamt und der Laufbahngruppe 2,1. Einstiegsamt haben am 1. Februar und am 1. August 2024 ihre Ausbildung/ ihr Studium begonnen. Der Einlass beginnt um 9:30 Uhr. Um 10:00 Uhr findet in Halle 4 ein Gottesdienst statt, danach beginnt der Festakt der Vereidigung um 11:15 Uhr. Nach der Begrüßung durch den Behördenleiter der Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein (PD AFB) Michael Kock wird die Ministerin für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport, Dr. Sabine Sütterlin-Waack die Festansprache halten. Die Landespolizeidirektorin Dr. Maren Freyher wird ein Grußwort sprechen. Den Prolog zur Vereidigung sprechen eine Dienstanfängerin und ein Dienstanfänger. Danach wird die Innenministerin die Vereidigung vornehmen. Dienststellen und Ansprechstellen der Landespolizei werden sich in den Holstenhallen mit einem Rahmenprogramm präsentieren. Die Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen, an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Wir bitten um Anmeldung bis Freitag, 11. Oktober 2024, 13:00 Uhr unter den ang. Kontaktdaten.

