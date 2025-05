POL-NE: Zusammenstoß auf Niederlöricker Straße

Neuss (ots) - Am Donnerstag (1.5.) ist es in einem Haus an der Straße An der Schleppbahn in Neuss-Holzheim zu einem Feuer gekommen. Dieses war nach ersten Erkenntnissen gegen 21.40 Uhr im Treppenhaus ausgebrochen - hier standen Lebensmittel sowie Schuhe in Flammen. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht, zwei Nachbarn hatten jedoch Rauch eingeatmet und wurden ...

mehr