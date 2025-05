Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer beschädigt geparkte PKWs

Meerbusch (ots)

Am Donnerstag (1.5.) wurden an der Kornstraße im Meerbuscher Stadtteil Osterath mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen hatte ein 18-Jähriger mit seinem PKW die Kornstraße befahren und war dabei mit einem geparkten Auto kollidiert, dieses wurde in ein weiteres abgestelltes Fahrzeug und auch dies in das Auto davor gedrückt. An allen vier Fahrzeugen entstand ein Sachschaden, die genaue Höhe steht noch nicht fest.

Der Fahrzeugführer entfernte sich zunächst, nach Zeugenaussagen mit erhöhter Geschwindigkeit, vom Unfallort. Während die alarmierten Beamten der Polizei mit der Unfallaufnahme beschäftigt waren, erschien der 18-Jährige wieder vor Ort. Es ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein Atemalkoholtest erhärtete diese Annahme, dem Autofahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Das Verkehrskommissariat 1 ermittelt zu den Hintergründen des Unfalls und nimmt Zeugenhinweise unter der Nummer 02131 3000 entgegen.

Die Polizei erinnert in diesem Zusammenhang nochmals an die geltenden Grenzwerte im Bezug auf Alkohol am Steuer: Bereits ab einem Wert von 0,3 Promille drohen bei sogenannten Ausfallerscheinungen Führerscheinentzug sowie Geld- oder Freiheitsstrafe. Für Fahranfänger oder Autofahrer unter 21 Jahren gilt zudem grundsätzlich ein Alkoholverbot am Steuer - auch hier können Bußgelder oder ein Eintrag ins Fahreignungsregister die Folge eines Verstoßes sein.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell