POL-NE: Tipps für Zweiradfahrende

Dormagen (ots) - Am Montag (28.4.) musste die Feuerwehr einen Brand an einem historischen Gebäude an der Straße "Vor dem Rheintor" im Dormagener Stadtteil Zons löschen. Das Feuer war gegen 14.50 Uhr offenbar in einem angrenzenden Gebäude ausgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich mehrere Personen in dem historischen Gebäude, konnten es jedoch rechtzeitig ...

