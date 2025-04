Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Feuer in Zonser Altstadt: Verdacht auf fahrlässige Brandstiftung

Dormagen (ots)

Am Montag (28.4.) musste die Feuerwehr einen Brand an einem historischen Gebäude an der Straße "Vor dem Rheintor" im Dormagener Stadtteil Zons löschen. Das Feuer war gegen 14.50 Uhr offenbar in einem angrenzenden Gebäude ausgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich mehrere Personen in dem historischen Gebäude, konnten es jedoch rechtzeitig verlassen. Menschen wurden dabei nicht verletzt, auch das historische Gebäude blieb unbeschädigt.

Die Höhe des Sachschadens am angrenzenden Gebäude ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Diese hat das Kriminalkommissariat 1 aufgenommen. Aktuell gibt es Hinweise darauf, dass sich im Rahmen handwerklicher Arbeiten auf dem Dach des historischen Gebäudes Funken gebildet haben könnten, die den Brand unter Umständen verursacht haben. Weitere Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 02131 3000 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell