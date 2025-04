Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Malwettbewerb in den Ferien war ein voller Erfolg

Rhein-Kreis Neuss (ots)

"Ostern bei der Polizei" war das Thema des Malwettbewerbs, zu dem die Polizei des Rhein-Kreis Neuss Kinder in den vergangenen Osterferien eingeladen hat. Mehr als 70 junge Künstlerinnen und Künstler wurden daraufhin kreativ, haben fleißig gemalt, gebastelt und gezeichnet. Teilgenommen haben nicht nur Mädchen und Jungen aus dem Rhein-Kreis Neuss - aus ganz Deutschland gingen Beiträge bei der Polizei ein. Über diese rege Teilnahme haben wir uns sehr gefreut - allerdings machte die Vielzahl der wunderschönen Einsendungen die Auswahl der Gewinnerinnen und Gewinner umso schwieriger. Wir haben schlussendlich beschlossen, das Los entscheiden zu lassen und so allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern die gleichen Chancen zu geben. Aus allen Einsendungen wurden auf diese Weise in drei Altersklassen sieben glückliche Gewinnerinnen gezogen - tatsächlich war das Losglück diesmal durchgängig auf Seiten der Mädchen. Am letzten Tag der Osterferien (25.4.) haben wir die Gewinnerinnen dann zu einer Preisverleihung auf die Polizeiwache in Neuss eingeladen. Dort haben sie nicht nur ihre Preise - unter anderem einen Polizei-Teddybären - in Empfang genommen: die Mädchen bekamen zusätzlich einen Einblick in den Polizeialltag und konnten sich die Mobile Wache, einen Streifenwagen und ein Polizeimotorrad aus nächster Nähe anschauen und erklären lassen. Nach dem großen Erfolg werden wir die Idee eines Malwettbewerbs bestimmt in Zukunft nochmal aufgreifen - junge Künstlerinnen und Künstler können schonmal gespannt sein, was dann das Thema sein wird. Die Polizei des Rhein-Kreis Neuss bedankt sich an dieser Stelle nochmals ganz herzlich bei allen jungen Künstlerinnen und Künstlern für die schönen Werke und wünscht einen guten Start in die Schulzeit.

Hier sehen Sie die Bilder aller Gewinnerinnen.

