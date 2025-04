Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Flucht vor Polizei endet in Hecke

Grevenbroich (ots)

Um eine Verkehrskontrolle durchzuführen, gab eine Streifenwagenbesatzung dem Fahrer eines Audi A3 am Samstagabend (26.04.), gegen 20:30 Uhr, auf der Straße "Am Rittergut" Anhaltezeichen. Zunächst schien es so, als würde der Fahrzeugführer die Anweisung befolgen.

Nachdem der Fahrer seinen Wagen an einer Ampel kurz zum Stehen gebracht hatte, gab er plötzlich Gas und fuhr davon. Weit kam er allerdings nicht. An der Einmündung Am Rittergut / Grabenstraße kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Hecke. Der Fahrzeugführer flüchtete weiter zu Fuß.

Ein möglicher Grund für die Flucht: Im Fahrzeug fanden die Beamten Drogen.

Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnten Einsatzkräfte den leicht verletzten Mann dennoch vorläufig festnehmen. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde sein Führerschein sichergestellt. Der 22 Jahre alte Mann aus Grevenbroich befindet sich nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zwischenzeitlich wieder auf freiem Fuß.

Die weiteren Ermittlungen haben das Kriminalkommissariat 14 und das Verkehrskommissariat Grevenbroich übernommen.

