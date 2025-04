Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Dormagenerin und Mönchengladbacher stürzen vom Rad

Neuss / Jüchen

Am Freitag (25.04.). gegen 20:15 Uhr, bemerkten Zeugen eine 54-jährige Dormagenerin, welche mit ihrem Fahrrad die K30 / Villestraße befuhr. Nach ersten Erkenntnissen fuhr die Dame Schlangenlinien, stürzte von ihrem Fahrrad und fuhr weiter in Richtung "Am Schlicherumer Feld". Durch Zeugen konnte die Dame an der Weiterfahrt gehindert und die Polizei hinzugezogen werden. Es erhärtete sich der Verdacht, dass die Dame unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Zwecks Blutprobenentnahme wurde die Dormagenerin zu einer Wache gebracht.

In Jüchen befuhr am Samstag (26.04.), gegen 23:00 Uhr, ein 38-jähriger Mann aus Mönchengladbach mit seinem Fahrrad die L 116 in Richtung Odenkirchen. Nach ersten Erkenntnissen versuchte dieser an einem abgesenkten Bordstein auf den Radweg zu fahren und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht. Während der Unfallaufnahme erlangten die eingesetzten Beamten Kenntnis über einen möglichen Alkoholkonsum. Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Der Radfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ebenso wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zugleich mahnt die Polizei zu Rücksicht im Straßenverkehr. Wer sich alkoholisiert ans Steuer oder auf ein Fahrrad setzt, riskiert nicht nur empfindliche Strafen, sondern auch sich und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden. Deswegen drohen bereits Konsequenzen, wenn man auch unterhalb der Promillegrenze Ausfallerscheinungen zeigt. Übrigens: Die strengen Regeln zum Alkohol gelten nicht nur für Autofahrer und Fahrradfahrer, sondern auch für das Fahren von E-Scootern.

