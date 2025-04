Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannter in Garten

Grevenbroich (ots)

Am Montag (28.04.), gegen 01:48 Uhr, konnte ein Grevenbroicher einen fremden Mann in seinem Garten an der Straße "Auf dem Leuchtenberg" wahrnehmen und diesen festhalten. Als der Mann die Polizei rufen wollte, sprang der Unbekannte über den Gartenzaun und flüchtete. Der Tatverdächtige war circa 175 bis 185 Zentimeter groß, habe eine athletische Statur und trug eine Kappe, ein hellblaues Oberteil sowie eine Jeans. Das Kriminalkommissariat 24 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise zu der flüchtigen Person geben kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

