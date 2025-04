POL-NE: Trickbetrüger versuchen Senioren am Telefon hereinzulegen

Dormagen (ots) - Am Donnerstag (24.04.) kam es, gegen 13 Uhr, zu einem Verkehrsunfall in Dormagen. Ein 45-jähriger Mann befuhr die Kreisstraße 18 in Richtung Dormagen. Aus bislang unbekannten Gründen kam der Mann mit seinem Fahrzeug hinter der Einmündung "Dormagener Straße" rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Dormagener wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht und die Straße ...

