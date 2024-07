Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei E-Roller aus dem Verkehr gezogen

Jena (ots)

Gleich zwei E-Scooter ohne Versicherungsschutz stellte die Polizei am vergangenen Dienstag in Jena fest. Im ersten Fall führte ein 65-Jähriger einen Roller in der Naumburger Straße und musste seine Fahrt nach der Verkehrskontrolle beenden. Vor dem Neutor wurde bei einer weiteren Kontrolle am Abend ein 37-jähriger Rollerfahrer kontrolliert, der zudem unter Einfluss von Rauschmitteln stand. Neben der Untersagung der Weiterfahrt musste dieser noch eine Blutentnahme dulden, um den genauen Wert des Rauscheinflusses zu ermitteln. Die entsprechenden Anzeigen wurden seitens der Polizei gefertigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell