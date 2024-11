POL-PPTR: Täterfestnahme nach Einstieg in Seniorenwohnheim

Trier (ots) - Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Mordes; Festnahme zweier Tatverdächtiger in Rumänien (Anschluss an die Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Trier vom 08.11.2024) Am späten Nachmittag des 04.11.2024 fand ein Angehöriger die Leiche einer 68-jährigen Verwandten in ihrer Wohnung in der Blücherstraße in Trier. Die Verstorbene war - wie ...

mehr