POL-NE: Fahrzeug kommt von Fahrbahn ab

Neuss (ots) - Feuerwehr und Polizei wurden am Dienstag (22.04.) gegen 14:30 Uhr zur Bonner Straße in Grimlinghausen gerufen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war bei Dachdeckerarbeiten auf einer Garage ein nahestehender Baum in Brand geraten. Brandursächlich war mutmaßlich die Hitze eines bei den Arbeiten verwendeten Gasbrenners. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Das Feuer hatte bereits auf Teile ...

