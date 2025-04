Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Radfahrer lebensgefährlich verletzt.

Korschenbroich (ots)

Am Abend des 22.04.2025, um 17:57 Uhr, ereignete sich in Korschenbroich ein Verkehrsunfall.

Nach aktuellen Erkenntnissen befuhr ein 55-jähriger Korschenbroicher mit seinem Rennrad die L361 aus Richtung Grevenbroich kommend. Etwa in Höhe der Kreuzung zur L32 kollidierte der Radfahrer aus unbekannter Ursache mit einem auf dem Seitenstreifen stehenden Pkw. Durch den Zusammenstoß erlitt der Korschenbroicher lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Eine in dem Pkw befindliche fünfköpfige Familie im Alter zwischen 5 und 38 Jahren, blieb unverletzt.

Für die Unfallaufnahme wurde ein Unfallaufnahmeteam der Polizei Düsseldorf hinzugezogen. Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache werden durch das Verkehrskommissariat 1 in Neuss übernommen. Schw.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell