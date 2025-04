Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Schwerpunkteinsatz in Neuss

Neuss (ots)

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss führte am Donnerstag (17.04.) einen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Straßenkriminalität im Bereich der Stadthalle und des Rosengartens durch. Zielrichtung war abermals die Verfolgung und Verhinderung der Drogenkriminalität und Eigentumsdelikte. Die uniformierten und in zivil gekleideten Polizisten konnten einige Personen antreffen und kontrollieren.

Insgesamt fanden 16 Personenkontrollen statt.

So konnten die Beamten gegen 15 Uhr einen Mann beobachten, wie dieser an der Augustinusstraße in Neuss zwei Gegenstände neben eine Mülltonne fallen ließ und diese mit seinem Fuß unter die Tonne schob. Die Beamten konnten zwei Verpackungen mit Betäubungsmittel auffinden und den 33-jährigen Mann festnehmen und zu einer Wache bringen.

Die Betäubungsmittel sowie zwei aufgefundene Smartphones wurden beschlagnahmt.

Ebenso wurden sieben Platzverweise erteilt und zwei Bereichsbetretungsverbote ausgesprochen.

Die Kriminalpolizei in Neuss hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

