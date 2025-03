LPI-J: Schwerstverletzt nach Motorradsturz

Jena (ots) - Vorfahrt missachtet Zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei PKW's, mit mehreren verletzten Personen, ist es am Samstagnachmittag gegen 14:50 Uhr auf der L1060 zwischen Jena Isserstedt und Kleinromstedt gekommen. An der Einmündung Jena Isserstedt / Apolda übersah der PKW Ford den aus Richtung Isserstedt kommenden PKW VW Polo, welcher geradeaus, bevorrechtigt in Richtung Apolda unterwegs war. In der ...

mehr