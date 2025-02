POL-PDNW: Einbruch

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 04.02.2025 um 12:45 Uhr wurde ein 35-Jähriger aus dem Landkreis Bad Kreuznach mit seinem Transporter in der Landauer Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit konnten bei dem Fahrer Auffälligkeiten festgestellt wurde, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Ferner trat dieser in der Vergangenheit bereits wegen Trunkenheitsfahrten ...

