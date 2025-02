Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trunkenheitsfahrt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 04.02.2025 um 12:45 Uhr wurde ein 35-Jähriger aus dem Landkreis Bad Kreuznach mit seinem Transporter in der Landauer Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit konnten bei dem Fahrer Auffälligkeiten festgestellt wurde, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Ferner trat dieser in der Vergangenheit bereits wegen Trunkenheitsfahrten und Verstöße gegen das BtMG in Erscheinung. Da der 35-Jährige in einen Vortest nicht einwilligte, wurde diesem eine Blutprobe entnommen, deren Ergebnis nun zeigen wird, ob sich der Mann in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten muss.

