Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch/Böhl-Iggelheim) Erst randaliert, dann JVA

Haßloch/Böhl-Iggelheim (ots)

In der Lindenstraße stoppte ein Krankenwagen am Montagabend gegen 21 Uhr auf dem Weg ins Krankenhaus, weil der Patient plötzlich randalierte. Der Mann war mit 3,34 Promille sturzbetrunken und kein Unbekannter für die hinzugerufenen Polizisten. Es stellte sich heraus, dass er zuvor in einem Supermarkt in Böhl-Iggelheim Waren entwendete und eine Angestellte mit einem Messer bedrohte. Auch wurde nach dem 41-Jährigen mit einem Haftbefehl gefahndet. Die Polizei verbrachte ihn nach der Entnahme einer Blutprobe und der Attestierung der Haftfähigkeit durch einen Arzt in die JVA Frankenthal.

