Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrzeugteile gestohlen

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 31.01.2025, ca.17:00 Uhr bis Sonntag, 02.02.2025, ca. 11:00 Uhr, wurden im Altenschemel in Lachen-Speyerdorf Fahrzeugteile an einem Transporter entwendet. Unbekannte Täter überstiegen das umzäunte Gelände, gelangten in einen VW Crafter und demontierten und entwendeten vordere Stoßstange und Scheinwerfer. Zeugenhinweise an die Polizei Neustadt, telefonisch unter 06321 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell