POL-FR: Rheinfelden: Fahrraddieb überrascht - Polizei sucht Eigentümer

Freiburg (ots)

Am Samstag, 02.03.2024 wurde gegen 23:40 Uhr in der Güterstraße in Rheinfelden ein mutmaßlicher Fahrraddieb, durch einen Bürger beim Versuch ein Fahrrad zu entwenden, überrascht.

Ein Mann unbekannten Alters soll versucht haben, am Fahrradständer des Rheinfelder Bahnhofs in der Güterstraße ein Mountainbike der Marke "Arrow" zu entwenden. Ein aufmerksamer Bürger sprach den Mann an, worauf dieser sein Werkzeug einpackte und in Richtung Mouscron-Allee flüchtete.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndung durch Beamte des Polizeireviers Rheinfelden und der Bundespolizei, blieb der mutmaßliche Täter verschwunden. Die Beamten der Polizei Rheinfelden stellten das ungesicherte Fahrrad sicher.

Der Zeuge beschrieb den Mann als etwa 180 cm groß und schlank. Er soll einen dunklen Kapuzenpullover der Marke Nike sowie einen ins Gesicht gezogenen Loop-Schal getragen haben. Der Mann führte eine weiße Umhängetasche mit sich.

Das Polizeirevier Rheinfelden hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach dem Eigentümer des Fahrrads. Der Eigentümer und Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rheinfelden unter der Rufnummer 07623 7404-0 zu melden.

