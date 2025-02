Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrzeuge beschädigt

Lambrecht (ots)

In der Nacht zum Dienstag, den 04.02.2025, wurden in der Hauptstraße in Lambrecht mehrere Fahrzeuge beschädigt. Die Fahrzeuge standen auf dem Parkplatz einer Autowerkstatt. Es wurden Seitenscheiben sowie eine Frontscheibe vermutlich durch einen Backstein eingeworfen. Die Polizei Neustadt bittet mögliche Zeugen, sich telefonisch unter 06321 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

