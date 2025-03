Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der LPI Jena vom 16.03.25

Jena (ots)

Vorfahrt missachtet

Zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei PKW's, mit mehreren verletzten Personen, ist es am Samstagnachmittag gegen 14:50 Uhr auf der L1060 zwischen Jena Isserstedt und Kleinromstedt gekommen. An der Einmündung Jena Isserstedt / Apolda übersah der PKW Ford den aus Richtung Isserstedt kommenden PKW VW Polo, welcher geradeaus, bevorrechtigt in Richtung Apolda unterwegs war. In der Folge kollidierten beide Fahrzeuge auf Höhe der Einmündung. Der VW Polo und der Ford Kugar sind nun Totalschaden. Alle Fahrzeuginsassen wurden bei dem Verkehrsunfall verletzt. Die Straße musste für 1,5 h vollständig abgesperrt werden.

Zeugenaufruf zum Geisterfahrer auf der Stadtrodaer Straße in Jena

Die Weiterfahrt wurde einem 22.-jährigem Fahrzeugführer Samstagnacht dem 15.03.2025 gegen 22:15 Uhr in Jena, in der Stadtrodaer Straße untersagt. Grund hierfür war eine Geisterfahrt auf der Stadtrodaer Straße mit einer Gefährdung der anderen entgegenkommenden Fahrzeugführer. Einer Polizeistreife fiel ein Fahrzeug mit ausländischen Kennzeichen auf, wie es von der Aral-Tankstelle Höhe Sportforum links in die Stadtrodaer Straße einbog in Richtung Lobeda und dabei die entgegenkommende Fahrspur benutzte. Dabei kamen mehrere Fahrzeuge dem Falschfahrer entgegen und mussten Ausweichen oder stark bremsen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Polizeistreife nahm sofort die Verfolgung auf und konnte den Fahrzeugführer auf Höhe des Nissan Autohauses stoppen. Bei der Kontrolle konnte der Konsum von Alkohol und Drogen festgestellt werden. Des Weiteren besaß der Fahrzeugführer keine gültige Fahrerlaubnis. Durch das schnelle eingreifen der Polizei konnte ein drohender Unfall verhindert werden. Die Weiterfahrt des Fahrzeugführers wurde unterbunden und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Polizei in Jena bittet darum, dass sich die gefährdeten Fahrzeugführer bei der Polizei Jena melden und sich als Zeugen der Geisterfahrt zur Verfügung stellen. Hinweise bitte an die Polizei Jena unter der Telefonnummer: 03641/81-0.

